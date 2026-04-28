Провідна партія країни заявляє, що підтримає вотум недовіри Іллі Боложану через тиждень після виходу з його коаліційного уряду.

У Румунії соціал-демократи об'єднуються з ультраправими, щоб повалити прем'єр-міністра, пише Financial Times.

Соціал-демократична партія (СДП) була найбільшим членом чотиристоронньої коаліції, яка керувала країною, доки не відкликала своїх міністрів через розбіжності в економічній політиці. У понеділок політсила заявила, що висловить вотум недовіри разом з ультранаціоналістичним "Альянсом за Союз румунів" (AUR), якого уникали основні партії.

У спробі приборкати найбільший бюджетний дефіцит у ЄС, правоцентристський прем'єр Боложан спробував просунути заходи жорсткої економії, проти яких виступала СДП, що спонукало партію закликати до його відставки. Вийшовши з коаліції, соціал-демократи позбавили уряд парламентської більшості.

Разом з AUR Соціал-демократи мають достатньо голосів, щоб повалити Боложана, хоча деякі законодавці можуть перейти на прем’єра для збереження його на посаді.

Політична нестабільність посилює економічні проблеми країни – Румунія минулого місяця вступила в технічну рецесію та бореться з інфляцією, що становить трохи менше 10%. Скорочення державних видатків і підвищення податків мали на меті знизити дефіцит із понад 9% ВВП у 2024 році до 6,2% цього року.

Національно-ліберальна партія (PNL) Боложана заявила, що все ще підтримує прем'єр-міністра, і звинуватила свого колишнього партнера по коаліції у зраді.