У Румунії знову знайшли уламки безпілотника

Уламки знайшли між містами Лункавіца та Векерень.

На території Румунії вчергове за два дні знайшли уламки безпілотника.

Про це повідомили у Міноборони країни.

Зазначається, що уламки знайшли сьогодні, 26 квітня.

«Міністерство національної оборони отримало інформацію про наявність уламків безпілотника між містами Лункавіца та Векерень, повіт Тулча», – розповіли там.

Периметр охороняли співробітники міністерства внутрішніх справ, а спільна група фахівців міністерства національної оборони та румунської розвідувальної служби виїхала на місце події для розслідування ситуації та забору уламків для експертизи.

Справу взяла на себе прокуратура при Апеляційному суді Констанці.