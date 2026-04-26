Іран завдав удару по військовій базі США в Бахрейні, вибухи чути по всій Перській затоці

Іран завдав збитків на мільярди доларів американським військовим об’єктам і базам у регіоні Перської затоки.

Як пише The Hill, про це повідомили NBC News шість обізнаних джерел.

Руйнування охоплюють кілька країн Близького Сходу, а вартість ремонту може сягати до 5 мільярдів доларів. При цьому ця сума не включає відновлення радарів, систем озброєння, літаків та іншої техніки, яка була пошкоджена або повністю знищена.

Зазначається, що іранські сили вразили злітно-посадкові смуги, сучасні радарні системи, десятки літаків, склади, командні центри, авіаційні ангари та інфраструктуру супутникового зв’язку.

Перші удари були завдані по базі Camp Buehring у Кувейті іранським винищувачем F-5 у перші дні війни, що почалася 28 лютого після ударів США та Ізраїлю.

На авіабазі Al Dhafra та військовій базі Al Ruwais в Об’єднаних Арабських Еміратах зафіксовано пошкодження складів пального, медичного центру, ангарів, казарм та інших об’єктів.

Також постраждали об’єкти США на базах Prince Sultan у Саудівській Аравії, Muwaffaq Salti у Йорданії, а також Camp Arifjan, Camp Buehring і порт Shuaiba в Кувейті.

Троє посадовців повідомили, що значних пошкоджень зазнала штаб-квартира ВМС США в Бахрейні, а також щонайменше дві системи протиповітряної оборони. За оцінкою, ремонт лише штабу П’ятого флоту може коштувати близько 200 мільйонів доларів.

Також, за оцінками, удари були нанесені по авіабазі Ali Al Salem у Кувейті, злітній смузі бази Al-Udeid у Катарі та складу боєприпасів на військовому об’єкті на півночі Іраку.

Експерти кажуть, що майбутні витрати можуть включати ремонт, реконструкцію, повну заміну або навіть закриття окремих об’єктів. Втрати також охоплюють інфраструктуру, яку неможливо відновити.

Серед додаткових втрат – щонайменше один винищувач, близько десятка безпілотників MQ-9 Reaper, два літаки-заправники MC-130, гелікоптери та літак дальнього радіолокаційного виявлення E-3 Sentry.

У березні Пентагон оцінював, що перші шість днів війни з Іраном коштували понад 11,3 мільярда доларів, без урахування витрат на відновлення. З цієї суми 5,6 мільярда було витрачено на боєприпаси лише за перші два дні.