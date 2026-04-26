Опитування: американці виступають проти скасування права на громадянство за народженням

Більшість американців вважає, що всі діти, народжені в країні, повинні автоматично отримувати громадянство.

Про це свідчить опитування Reuters/Ipsos, проведене на тлі підготовки Верховного суду США до рішення щодо спроби президента Дональда Трампа скасувати цю практику.

Опитування, проведене 15–20 квітня по всій країні, показало, що 64% американців виступають проти скасування громадянства за народженням, тоді як 32% підтримують його скасування, як це передбачено указом Трампа від січня 2025 року.

Цей указ був оскаржений у судах, і судді Верховного суду, як очікується, винесуть рішення до кінця червня у справі, яка стане ключовою для громадянських прав і тестом для жорсткої імміграційної політики Дональда Трампа.

Суспільна думка різко поділена за партійною ознакою: майже всі демократи підтримують збереження громадянства за народженням, тоді як більшість республіканців – за його скасування. Водночас 67% опитаних підтримують заборону участі трансгендерних спортсменів у жіночому шкільному та університетському спорті.

Щодо виборів, 65% американців вважають, що поштові бюлетені слід зараховувати, якщо вони відправлені до дня голосування, навіть якщо прибули пізніше. У питанні виборчих округів більшість виступає проти врахування раси при їх формуванні, хоча значна частина підтримує представництво спільнот зі спільними характеристиками.

Загалом рішення суду очікується до кінця червня і може стати визначальним для політики США, а ставлення до суду дедалі більше залежить від політичних уподобань громадян.