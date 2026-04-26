У Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
ВідеоУ Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Опитування: американці виступають проти скасування права на громадянство за народженням

32% опитаних підтримують його скасування.

Більшість американців вважає, що всі діти, народжені в країні, повинні автоматично отримувати громадянство.

Про це свідчить опитування Reuters/Ipsos, проведене на тлі підготовки Верховного суду США до рішення щодо спроби президента Дональда Трампа скасувати цю практику.

Опитування, проведене 15–20 квітня по всій країні, показало, що 64% американців виступають проти скасування громадянства за народженням, тоді як 32% підтримують його скасування, як це передбачено указом Трампа від січня 2025 року.

Цей указ був оскаржений у судах, і судді Верховного суду, як очікується, винесуть рішення до кінця червня у справі, яка стане ключовою для громадянських прав і тестом для жорсткої імміграційної політики Дональда Трампа

Суспільна думка різко поділена за партійною ознакою: майже всі демократи підтримують збереження громадянства за народженням, тоді як більшість республіканців – за його скасування. Водночас 67% опитаних підтримують заборону участі трансгендерних спортсменів у жіночому шкільному та університетському спорті.

Щодо виборів, 65% американців вважають, що поштові бюлетені слід зараховувати, якщо вони відправлені до дня голосування, навіть якщо прибули пізніше. У питанні виборчих округів більшість виступає проти врахування раси при їх формуванні, хоча значна частина підтримує представництво спільнот зі спільними характеристиками.

Загалом рішення суду очікується до кінця червня і може стати визначальним для політики США, а ставлення до суду дедалі більше залежить від політичних уподобань громадян.

Читайте також
