Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
У Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
ВідеоУ Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
На вечері з журналістами за участі Трампа сталася стрілянина. Стрілка затримали

Президент не поранений.

На вечері з журналістами за участі Трампа сталася стрілянина. Стрілка затримали
Місце проведення заходу
Фото: Facebook Ольга Стефанішина

Сьогодні під час час вечері для кореспондентів у бальній залі готелю Washington Hilton, на якій був присутній президент США Дональд Трамп, пролунали постріли. Його і першу леді Меланію Трамп негайно евакуювали, передає The Guardian. Після пострілів деякі присутні – журналісти та їхні гості – ховалися під столами. 

Посол України в США показала фото зали після пострілу
Фото: Ольга Стефанішина в Facebook
Посол України в США показала фото зали після пострілу

У дописі в соцмережах Дональд Трамп після нападу заявив, що стрільця затримали, і що він рекомендував "дозволити шоу тривати", але остаточне рішення буде за правоохоронцями. Після цього він дав пресконференцію.

Підхід до преси відбувся в Білому домі. Трамп описав стрілка як "самотнього вовка" і сказав, що його повалили "деякі дуже сміливі члени Служби безпеки, і вони діяли дуже швидко", пише Washington Post

Один офіцер отримав поранення, але його врятував бронежилет. 

Підозрюваний ушпиталений до лікарні Університету Говарда. За словами співрозмовників журналістів, у нього поранень немає. 

"Це поодинокий інцидент", – заявив тимчасовий начальник поліції округу Колумбія Джеффрі Керролл на пресконференції. 

Підозрюваний, який був гостем готелю, був "озброєний дробовиком", пістолетом та ножами, коли пробіг через контрольно-пропускний пункт безпеки до бальної зали, де проходила вечеря, сказав Керролл. 

Трамп вважає, що цей інцидент довів необхідність будівництва бальної зали Білого дому, заявивши, що це буде безпечніший об'єкт, ніж готель, де проходила вечеря. 

Мер Вашингтона Мюріел Боузер заявила, що влада "не має підстав вважати, що хтось інший був причетний" до інциденту на вечері кореспондентів Білого дому сьогодні ввечері.

"На даний момент (підозрюваний) справді схоже на самотнього діяча, самотнього стрільця", – додав Джеффрі Керролл.

За даними CNN, підозрюваним є 31-річний чоловік з Каліфорнії. Поліція розслідує, хто саме був його ціллю.

Журналістка CNN Кіт Маєр, яка була присутня на зустрічі з президентом, розповіла подробиці того вечора. Біля готелю був невеликий протест, а також чимало представників служб безпеки. Після проходження повз них та пред'явлення квитків на вечерю, за словами Маєр, її ніхто не просив показати посвідчення особи або прескартку. Водночас біля входу до бальної зали служби безпеки обшукували особисті речі та просили пройти через металошукачі. 

Читайте також
