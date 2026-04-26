На вечері з журналістами за участі Трампа сталася стрілянина. Стрілка затримали

Сьогодні під час час вечері для кореспондентів у бальній залі готелю Washington Hilton, на якій був присутній президент США Дональд Трамп, пролунали постріли. Його і першу леді Меланію Трамп негайно евакуювали, передає The Guardian. Після пострілів деякі присутні – журналісти та їхні гості – ховалися під столами.

Фото: Ольга Стефанішина в Facebook Посол України в США показала фото зали після пострілу

У дописі в соцмережах Дональд Трамп після нападу заявив, що стрільця затримали, і що він рекомендував "дозволити шоу тривати", але остаточне рішення буде за правоохоронцями. Після цього він дав пресконференцію.

Підхід до преси відбувся в Білому домі. Трамп описав стрілка як "самотнього вовка" і сказав, що його повалили "деякі дуже сміливі члени Служби безпеки, і вони діяли дуже швидко", пише Washington Post.

Один офіцер отримав поранення, але його врятував бронежилет.

Підозрюваний ушпиталений до лікарні Університету Говарда. За словами співрозмовників журналістів, у нього поранень немає.

"Це поодинокий інцидент", – заявив тимчасовий начальник поліції округу Колумбія Джеффрі Керролл на пресконференції.

Підозрюваний, який був гостем готелю, був "озброєний дробовиком", пістолетом та ножами, коли пробіг через контрольно-пропускний пункт безпеки до бальної зали, де проходила вечеря, сказав Керролл.

Трамп вважає, що цей інцидент довів необхідність будівництва бальної зали Білого дому, заявивши, що це буде безпечніший об'єкт, ніж готель, де проходила вечеря.

Мер Вашингтона Мюріел Боузер заявила, що влада "не має підстав вважати, що хтось інший був причетний" до інциденту на вечері кореспондентів Білого дому сьогодні ввечері.

"На даний момент (підозрюваний) справді схоже на самотнього діяча, самотнього стрільця", – додав Джеффрі Керролл.

За даними CNN, підозрюваним є 31-річний чоловік з Каліфорнії. Поліція розслідує, хто саме був його ціллю.

Журналістка CNN Кіт Маєр, яка була присутня на зустрічі з президентом, розповіла подробиці того вечора. Біля готелю був невеликий протест, а також чимало представників служб безпеки. Після проходження повз них та пред'явлення квитків на вечерю, за словами Маєр, її ніхто не просив показати посвідчення особи або прескартку. Водночас біля входу до бальної зали служби безпеки обшукували особисті речі та просили пройти через металошукачі.