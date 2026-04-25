400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Глава Rheinmetall заявив, що Німеччина обійшла США за обсягами виробництва боєприпасів

За його прогнозом, вже найближчими роками виробництво зброї може замінити третину робочих місць в автомобільній промисловості Німеччини.

Глава Rheinmetall заявив, що Німеччина обійшла США за обсягами виробництва боєприпасів
Армін Паппергер
Фото: EPA/UPG

Глава Rheinmetall Армін Паппергер заявив журналістами у Гамбурзі, що Німеччина обійшла США за обсягами виробництва боєприпасів, повідомляє DW. 

За його словами, найбільший оборонний концерн ФРН наростив виробництво військових вантажівок з 600 до 4 500 на рік, боєприпасів середнього калібру - з 800 000 до 4 млн, артилерійських снарядів - з 70 000 до 1,1 млн. 

Паппергер запевняє, що зараз у Німеччині більше потужностей виробництва конвенційних (не ядерних, хімічних чи біологічних) боєприпасів, ніж у США.

За його прогнозом, вже найближчими роками виробництво зброї може замінити третину робочих місць в автомобільній промисловості Німеччини, яка стикається з кризою та скороченнями. Зараз у Rheinmetall працюють 44 000 осіб. Декілька десятиліть концерн стикався з дефіцитом кадрів, оскільки збройова галузь вважалася в Німеччині непривабливою. Однак тепер тренд змінився: за 2025 рік Rheinmetall отримав 350 000 заявок від претендентів з усього світу, з них 250 000 – з ФРН.

До 2030 року колектив Rheinmetall зросте до 70 000 співробітників, ще 210 000 будуть зайняті в ланцюжку його постачальників. Це буде близько третини від загальної кількості робочих місць у сьогоднішній автомобільній промисловості ФРН. За словами Паппергера, зараз Rheinmetall співпрацює з 11 500 німецькими постачальниками, з них 4 500 фірм працюють і з виробниками автомобілів.

