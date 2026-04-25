вибори у Смузі Гази 25 квітня 2026 року

У смузі Гази вперше за 20 років відбуваються місцеві вибори. Це перше голосування з моменту встановлення контролю ХАМАСу у 2007 році, пише Reuters.

Голосування проходить обмежене одним містом – Дейр-ель-Балах. Вибори розглядаються як тест політичних настроїв у регіоні та можливий крок до відновлення загальнонаціонального виборчого процесу.

Через складну гуманітарну ситуацію та перебої з електропостачанням частину виборчих дільниць розмістили у тимчасових наметах. У місті спостерігається активна участь виборців.

Палестинська адміністрація, яка базується на Західному березі річки Йордан, розглядає ці вибори як можливість поступового повернення політичного впливу в Газі. У перспективі голосування може стати кроком до проведення перших загальнонаціональних виборів майже за 20 років.

Водночас значна частина території смуги Гази зазнала руйнувань через конфлікт між Ізраїлем і ХАМАСом, що унеможливлює проведення виборів в усьому регіону. Представники ХАМАС формально не висували кандидатів і частково бойкотують процес.

Результати виборів можуть дати уявлення про рівень підтримки різних політичних сил серед населення в умовах війни.

Голосування відбувається на тлі затяжного збройного конфлікту та відсутності прогресу в переговорах щодо майбутнього регіону.

Міжнародні партнери, зокрема європейські та арабські країни, підтримують ідею відновлення цивільного управління та можливого створення незалежної палестинської держави.

За попередніми даними, у виборах можуть взяти участь понад мільйон палестинців, зокрема близько 70 тисяч у Газі.