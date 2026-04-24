Президент США Дональд Трамп на засіданні «Ради миру» під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі, Швейцарія, 22 січня 2026

Військові США розробляють кілька сценаріїв імовірних ударів по іранських об’єктах в Ормузькій протоці на випадок зриву перемир’я.

Про це пише CNN з посиланням на джерела.

За інформацією співрозмовників, серед варіантів, які розглядає американське командування, — атаки на іранські об'єкти в районі Ормузької протоки, південної частини Перської затоки та Оманської затоки. Йдеться про знищення швидкісних катерів, мінних загороджувачів та інших засобів, які, за оцінками США, можуть бути використані для блокування важливих морських шляхів.

Попередні удари США вже були зосереджені на віддаленіших об’єктах, однак нові плани передбачають атаки на стратегічні водні маршрути.

Серед можливих сценаріїв — удари по об’єктах подвійного призначення, зокрема енергетична інфраструктура, що, за задумом американської сторони, може посилити тиск на Іран і змусити його повернутися до переговорного процесу.

Подібні погрози раніше озвучував Дональд Трамп, він заявляв про готовність відновити бойові дії у разі відсутності переговорного прогресу.

Окремо джерела повідомляють, що військові розглядають варіант точкових ударів по іранських військових керівниках і посадовцях, яких у США вважають причетними до зриву переговорів. Серед таких фігур згадується представник Корпусу вартових ісламської революції Ахмад Вахіді.

Крім того, потенційні удари можуть бути спрямовані на ракетні комплекси, пускові установки та виробничі об’єкти, які могли вціліти після попередніх атак або бути переміщені.

Водночас, як зазначають джерела CNN, Дональд Трамп нібито не зацікавлений у відновленні повномасштабного конфлікту та віддає перевагу дипломатичному врегулюванню. Проте перемир’я не розглядається як безстрокове, і військові готові діяти у разі відповідного наказу.

Також повідомляється, що в адміністрації США могли недооцінити готовність Ірану до блокування Ормузької протоки. Своєчасне розміщення додаткових сил могло б посилити стримування Тегерана.