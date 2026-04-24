Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
CNN: США розробляють план ударів по іранських об'єктах в Ормузькій протоці у разі зриву перемир'я

Серед можливих сценаріїв — удари по об'єктах енергетичної інфраструктури Ірану.

Президент США Дональд Трамп на засіданні «Ради миру» під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі, Швейцарія, 22 січня 2026
Фото: EPA/UPG

Військові США розробляють кілька сценаріїв імовірних ударів по іранських об’єктах в Ормузькій протоці на випадок зриву перемир’я. 

Про це пише CNN з посиланням на джерела.

За інформацією співрозмовників, серед варіантів, які розглядає американське командування, — атаки на іранські об'єкти в районі Ормузької протоки, південної частини Перської затоки та Оманської затоки. Йдеться про знищення швидкісних катерів, мінних загороджувачів та інших засобів, які, за оцінками США, можуть бути використані для блокування важливих морських шляхів.

Попередні удари США вже були зосереджені на віддаленіших об’єктах, однак нові плани передбачають атаки на стратегічні водні маршрути.

Серед можливих сценаріїв — удари по об’єктах подвійного призначення, зокрема енергетична інфраструктура, що, за задумом американської сторони, може посилити тиск на Іран і змусити його повернутися до переговорного процесу. 

Подібні погрози раніше озвучував Дональд Трамп, він заявляв про готовність відновити бойові дії у разі відсутності переговорного прогресу.

Окремо джерела повідомляють, що військові розглядають варіант точкових ударів по іранських військових керівниках і посадовцях, яких у США вважають причетними до зриву переговорів. Серед таких фігур згадується представник Корпусу вартових ісламської революції Ахмад Вахіді.

Крім того, потенційні удари можуть бути спрямовані на ракетні комплекси, пускові установки та виробничі об’єкти, які могли вціліти після попередніх атак або бути переміщені.

Водночас, як зазначають джерела CNN, Дональд Трамп нібито не зацікавлений у відновленні повномасштабного конфлікту та віддає перевагу дипломатичному врегулюванню. Проте перемир’я не розглядається як безстрокове, і військові готові діяти у разі відповідного наказу.

Також повідомляється, що в адміністрації США могли недооцінити готовність Ірану до блокування Ормузької протоки. Своєчасне розміщення додаткових сил могло б посилити стримування Тегерана.

Читайте також
