Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
У Вашингтоні відбувся саміт коаліції Ukraine Action: участь взяли представники усіх 50 штатів і Пуерто-Ріко

Учасниками стали дипломати, лідери діаспори, керівники некомерційних організацій та політичні експерти. 

У Вашингтоні відбувся восьмий саміт коаліції Ukraine Action, де протягом чотирьох днів представники усіх 50 штатів та Пуерто-Ріко обговорювали підтримку України. Участь в заході взяли понад 700 учасників, зокрема експерти з питань політики.

Саміт розпочався 19 квітня і став центром нетворкінгу і стартовим майданчиком для нових ініціатив і партнерств в українсько-американській екосистемі адвокації, йдеться на сайті American Coalition for Ukraine

Учасники – від лідерів діаспори та керівників некомерційних організацій до фахівців з політики та небайдужих громадян – зібралися, щоб поділитися стратегіями, створити альянси та узгодити пріоритети Коаліції.

На конференції 19 квітня представили шість експертних панелей, що охоплювали оборонні інновації України, механізми підзвітності, дипломатичну стратегію та роль діаспори у формуванні зовнішньої політики США. Серед відомих голосів були посол України в США Ольга Стефанішина, колишня посол Оксана Маркарова, підприємець в сфері безпілотних технологій Валерій Яковенко, колишні урядовці та лідери громадянського суспільства, чиї думки підкреслили глибину стратегічної цінності України.

У наступні дні саміту учасники мали інтенсивну адвокаційну підготовку до проведення зустрічей у Конгресі та безпосередні зустрічі з сенаторами. 

Загалом учасники Саміту взяли участь приблизно у 437 засіданнях Конгресу. 

"Саміт суттєво виріс, і це є результатом зусиль людей, які тут присутні. Не тих, хто сидить склавши руки, а тих, хто щодня вживає реальних дій і бачить результати цих спільних зусиль. Тепер ми розуміємо, наскільки важливо об'єднатися, щоб привернути увагу до України тут, у Вашингтоні", – прокоментувала Дора Хоміяк, генеральна директорка Razom for Ukraine, однієї з організацій-членів ACU та спонсора 8-го Саміту дій на підтримку України.

﻿
