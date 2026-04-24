Росія використовує нові підходи у гібридній війні проти країн НАТО, – ЦПД

Москва обирає таку тактику протистояння проти Альянсу, яка дозволяє Кремлю залишатись нижче порогу відкритого збройного протистояння.

Фото: Центр протидії дезінформації

Кремль системно застосовує інструменти гібридної агресії проти країн НАТО.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації з посиланням на звіт воєнної розвідки та служби безпеки Нідерландів.

Зазначається, що численні кібератаки, дезінформаційні кампанії, диверсії та шпигунство з боку Росії покликані посіяти страх, дестабілізувати суспільства країн НАТО та впливати на ухвалення політичних рішень. 

Така тактика дозволяє Росії протидіяти Альянсу, залишаючись нижче порогу відкритого збройного протистояння.

“Кремль, після певного спаду у 2024 році, з 2025-го активізував шпигунську та диверсійну діяльність у Європі”, – підкреслюють у ЦПД. 

Для цього використовуються нові підходи – мережі координаторів, посередників і виконавців низького рівня, що ускладнює встановлення прямої причетності Росії.

Крім того, за даними розвідки Нідерландів, Росія уже веде підготовку до потенційного регіонального конфлікту з НАТО. Разом ці дії свідчать про розширення та поступове посилення агресії Кремля проти країн НАТО.

