ЦПД: Росія запустила онлайн-курси для підготовки підлітків до участі у воєнізованій грі “Зарниця 2.0”

Російська влада запустила онлайн-курси для підготовки підлітків до участі у військово-патріотичній грі “Зарниця 2.0”.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Ці курси доступні всім школярам Росії та окупованих територій у цифровому форматі.

Програма пропонує декілька рівнів підготовки: від загального ознайомлення з “історією русского воїнства” до вузьких спеціалізацій – штурмовика, оператора БпЛА, сапера чи воєнкора.

“Організаторами проєкту виступають підконтрольні кремлю парамілітарні структури “юнармія”, “двіженіє пєрвих” і центр військово-спортивної підготовки “воін”, які системно займаються мілітаризацією дітей та молоді”, – повідомили у ЦПД.

У Центрі зазначають, що використання онлайн-платформи дозволяє обійти проблему обмежених ресурсів.

“Оскільки влада не має можливості одночасно загнати сотні тисяч підлітків на реальні полігони, їх залучають до воєнізованої гри “Зарниця 2.0” через відеоуроки”, – йдеться у пресрелізі.

Підкреслюються, що ці курси, як і сама гра “Зарниця 2.0”, вписуються у загальну стратегію кремля з ідеологічної обробки дітей. Через гейміфікацію російська влада нормалізує війну, перетворюючи початкову військову підготовку на розвагу. Таким чином влада Росії хоче сформувати кадровий резерв для майбутніх воєн Кремля.