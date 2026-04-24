Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають "великим російським балетом", — це покруч, який виріс на французькій основі»
ЦПД: Росія запустила онлайн-курси для підготовки підлітків до участі у воєнізованій грі “Зарниця 2.0”

Таким чином влада Кремль хоче сформувати кадровий резерв для майбутніх воєн РФ.

Фото: Центр протидії дезінформації

Російська влада запустила онлайн-курси для підготовки підлітків до участі у військово-патріотичній грі “Зарниця 2.0”. 

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Ці курси доступні всім школярам Росії та окупованих територій у цифровому форматі.

Програма пропонує декілька рівнів підготовки: від загального ознайомлення з “історією русского воїнства” до вузьких спеціалізацій – штурмовика, оператора БпЛА, сапера чи воєнкора. 

“Організаторами проєкту виступають підконтрольні кремлю парамілітарні структури “юнармія”, “двіженіє пєрвих” і центр військово-спортивної підготовки “воін”, які системно займаються мілітаризацією дітей та молоді”, – повідомили у ЦПД. 

У Центрі зазначають, що використання онлайн-платформи дозволяє обійти проблему обмежених ресурсів.

“Оскільки влада не має можливості одночасно загнати сотні тисяч підлітків на реальні полігони, їх залучають до воєнізованої гри “Зарниця 2.0” через відеоуроки”, – йдеться у пресрелізі.

Підкреслюються, що ці курси, як і сама гра “Зарниця 2.0”, вписуються у загальну стратегію кремля з ідеологічної обробки дітей. Через гейміфікацію російська влада нормалізує війну, перетворюючи початкову військову підготовку на розвагу. Таким чином влада Росії хоче сформувати кадровий резерв для майбутніх воєн Кремля.

