ГоловнаСуспільствоЖиття

Прокуратура викрила нелегальні онлайн-казино з оборотом у 5 млрд грн

Прокуратура викрила мережу нелегальних онлайн-казино з оборотом у 5 мільярдів гривень, повідомили в Офісі генпрокурора.

Двоє громадян Росії та дружина одного з них, громадянка України, створили масштабну мережу азартних ігор в інтернеті. До роботи вони залучили ще сімох українців.

Через підконтрольні ІТ-компанії учасники схеми забезпечували роботу щонайменше п’яти вебресурсів для онлайн-казино. Частина з них раніше діяла легально, однак після анулювання ліцензій організатори створили нові сайти з тими ж назвами та продовжили незаконний бізнес.

Розрахунки проводилися у криптовалюті, зокрема у стейблкоїнах (USDT). Гравці перераховували кошти на криптогаманці організаторів. 

Для легалізації прибутків гроші спочатку акумулювалися на рахунках підприємства, зареєстрованого в Естонії, після чого виводилися на підконтрольні офшорні компанії.

Таким чином відмито активів на суму, еквівалентну понад 5 мільярдів гривень.

Усім учасникам схеми інкриміновано вчинення злочинів у складі організованої групи та зайняття незаконною діяльністю з організації та проведення азартних ігор (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України). Трьом організаторам додатково інкриміновано легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).

Двом громадянам РФ повідомлено про підозру заочно, громадянці України – особисто. Місцезнаходження інших семи учасників встановлюється. Повідомлення про підозру їм здійснено у передбачений законом спосіб через родичів.

“Схему вдалося викрити та задокументувати завдяки спільній роботі прокурорів Офісу Генерального прокурора, БЕБ та СБУ. Онлайн-казино без ліцензії – це тіньові мільярди, які обходять державу, податки і часто використовуються для відмивання коштів. Кожна така “гра” буде завершена”, – підкреслили в ОГП.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies