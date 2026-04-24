Затримали підозрюваного у корегуванні обстрілів Краматорська та підпалі техніки ЗСУ

Українські правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у у корегуванні обстрілів Краматорська та підпалі техніки ЗСУ.

Як розповіла пресслужба СБУ, викритий на Донеччині чоловік є агентом головного управління генштабу збройних сил РФ (більш відомого як гру).

Розслідування встановило, що він передав координати для нових обстрілів Краматорська та відстежував бронетехніку Сил оборони для підпалу. Завербованим виявився учасник місцевого угруповання, яке займалося мародерством на місцях ворожих прильотів. Він потрапив у поле зору росіян через телеграм-канали, де він публікував коментарі на підтримку кремлівського режиму.

В обмін на гроші агент погодився коригувати обстріли райцентру та підпалювати військову техніку українських захисників.Для наведення повітряних атак чоловік обходив прифронтове місто та спостерігав за місцями зосередження особового складу Сил оборони.

Також він відстежив та підпалив бронемашину ЗСУ, яка виконувала бойові завдання на передовій.

Співробітники СБУ затримали його за місцем проживання. Паралельно з цим було убезпечено локації Сил оборони в зоні ворожої розвідактивності. Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон, за допомогою якого він збирав розвіддані та контактував з куратором від гру РФ.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.