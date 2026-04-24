Суспільство / Війна

Окупанти понівечили на Херсонщині церкву

Семеро мешканців області поранені через агресію РФ.

Окупанти понівечили на Херсонщині церкву
наслідки російського обстрілу, ілюстративне фото
Фото: ДСНС України

Упродовж доби російська армія атакувала Херсонську область дронами, із артилерії та авіації. Поранені семеро людей. У області понівечена церква. 

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Золота Балка, Берислав, Комишани, Томина Балка, Новодмитрівка, Білозерка, Золота Балка, Дніпровське, Новоолександрівка, Михайлівка, Антонівка, Веселе, Зорівка, Кізомис, Понятівка, Садове, Токарівка, Янтарне, Широка Балка, Чорнобаївка, Станіслав, Софіївка, Дудчани, Козацьке, Новоберислав, Саблуківка, Тягинка, Розлив, Ромашкове та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 7 приватних будинків. Також окупанти понівечили церкву та приватні автомобілі.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 4 людини. 

«Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951», – написав Прокудін. 

