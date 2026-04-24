Росія вбила у Запорізькій області людину

Упродовж доби російська армія обстрілювала Запорізьку область. Одна людина загинула, і ще одна отримала поранення внаслідок ворожих атак по Запорізькому та Пологівському районах.

Як написав у телеграмі начальник ОВА Іван Федоров, загиблою є 77-річна жінка у Комишувасі. Упродовж доби окупанти 629 разів обстріляли 40 населених пунктів Запорізької області.

Ворог завдав 2 ракетні удари по Резедівці.

Війська РФ здійснили 23 авіаудари по Комишувасі, Григорівці, Новомиколаївці, Любицькому, Юрківці, Лісному, Зорівці, Оріхову, Верхній Терсі, Воздвижівці, Цвітковому, Долинці, Чарівному, Гуляйпільському, Новоселівці та Червоній Криниці.416 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Новомиколаївку, Яковлеве, Юрківку, Новояковлівку, Новоолександрівку, Степногірськ, Лукʼянівське, Павлівку, Степове, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Преображенку, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Варварівку, Оленокостянтинівку, Солодке та Добропілля.

Зафіксовано 6 обстрілів із РСЗВ по Степногірську, Залізничному, Малій Токмачці, Воздвижівці, Верхній Терсі.

182 артудари прийшлися по Червонодніпровці, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Лук’янівському, Павлівці, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському, Староукраїнці, Святопетрівці, Варварівці, Оленокостянтинівці та Добропіллю.

Надійшло 117 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.