​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Суспільство
Війна

Росія вбила у Запорізькій області людину

Ще одна людина поранена. 

Росія вбила у Запорізькій області людину
Наслідки російської атаки у Запорізькій області
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби російська армія обстрілювала Запорізьку область. Одна людина загинула, і ще одна отримала поранення внаслідок ворожих атак по Запорізькому та Пологівському районах.

Як написав у телеграмі начальник ОВА Іван Федоров, загиблою є 77-річна жінка у Комишувасі. Упродовж доби окупанти  629 разів обстріляли 40 населених пунктів Запорізької області.

Ворог завдав  2 ракетні удари по Резедівці. 

Війська РФ здійснили 23 авіаудари по Комишувасі, Григорівці, Новомиколаївці, Любицькому, Юрківці, Лісному, Зорівці, Оріхову, Верхній Терсі, Воздвижівці, Цвітковому, Долинці, Чарівному, Гуляйпільському, Новоселівці та Червоній Криниці.416 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Новомиколаївку, Яковлеве, Юрківку, Новояковлівку, Новоолександрівку, Степногірськ, Лукʼянівське, Павлівку, Степове, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Преображенку, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Варварівку, Оленокостянтинівку, Солодке та Добропілля.

Зафіксовано 6 обстрілів із РСЗВ по Степногірську, Залізничному, Малій Токмачці, Воздвижівці, Верхній Терсі.

182 артудари прийшлися по Червонодніпровці, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Лук’янівському, Павлівці, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському, Староукраїнці, Святопетрівці, Варварівці, Оленокостянтинівці та Добропіллю.

Надійшло 117 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies