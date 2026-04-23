Федоров анонсував запуск нового рівня «малої» ППО

«Дрон у небі — управління із захищеного середовища в Києві, Львові чи навіть за кордоном», - розповів глава Міноборони.

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

В Україні запускають новий рівень «малої» ППО — тепер керування перехоплювачами можливе на відстані тисячі кілометрів.

Таку заяву зробив міністр оборони Михайло Федоров.

За його словами, торік через Brave1 ініціювали розвиток і випробування технології віддаленого керування для дронів-перехоплювачів. 

«Сьогодні маємо підтверджений результат — збиття цілей на дистанціях у сотні й тисячі кілометрів. Україна першою у світі системно масштабує дистанційне керування дронами-перехоплювачами. Це приклад упровадження оборонних інновацій і формування нового стандарту протиповітряної оборони. Пілот більше не прив’язаний до позиції. Дрон у небі — управління із захищеного середовища в Києві, Львові чи навіть за кордоном», - розповів глава Міноборони.

Федоров наголосив, що це підвищує ефективність перехоплення, мінімізує ризики для операторів і дає змогу масштабувати спроможності без прив’язки до фронту.

Міністр також додав, що понад 10 виробників уже інтегрували це рішення у свої системи. 

«За завданням Президента продовжуємо розвивати інновації для захисту українського неба. Рухаємося до виконання цілей: 100% детекції та не менш ніж 95% знешкодження ворожих повітряних цілей», - підкреслив очільник оборонного відомства.

