Міноборони перерахувало кошти на бойові виплати військовим за березень

Міністерство оборони повністю профінансувало військові частини для виплат за березень 2026 року.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

"Офіційно про виплату бойових за березень 2026 року. Міноборони в повному обсязі спрямувало необхідні кошти військовим частинам", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найближчими днями кошти будуть зараховані на карткові рахунки військовослужбовців.

Як відомо, бойові виплати військовим залежать від умов служби: базова зарплата доповнюється додатковими надбавками за участь у бойових діях. Станом на 2026 рік діє система доплат від 30 тисяч до 100 тисяч грн на місяць залежно від інтенсивності та ризику виконання завдань.