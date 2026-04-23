Президент: без атомної енергетики Україна не пройшла б жодної зими

Без атомної енергетики Україна не пройшла б жодної зими під час війни. Про це президент Володимир Зеленський сказав в аудіоспілкуванні з журналістами.

Відповідаючи на запитання японського медіа Kyodo стосовно ставлення до тренду на повернення до атомної генерації президент сказав, що Україна планує розвивати цей напрямок. І нагадав про ЗАЕС, окуповану росіянами.

“Ми будемо точно продовжувати, це для нас на сьогодні серйозна база. Безумновно, розвиваючи альтернативну генерацію – Сонце, вітер і інші можливості. Сьогодні ми працюємо над мережею централізованою генерацією”, – сказав він.

Під час війни складно і дороговартісно будувати нові блоки, але країна боротиметься за генерацію.