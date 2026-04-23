ЗСУ уразили ворожий склад ракетно-артилерійського озброєння, ешелон з паливом та радіолокаційну станцію

У ніч на 23 квітня підрозділи Сил оборони уразили склад ракетно-артилерійського озброєння та склад матеріально-технічних засобів у районі населеного пункту Сартана що на тимчасово окупованій території Донецької області.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Також уражено ешелон з пально-мастильними матеріалами у районі Вознесенівки на ТОТ Луганщини.
Серед іншого уражено радіолокаційну станцію П-18 у районі населеного пункту Євпаторія (ТОТ АР Крим).
Крім того, українські воїни били по пункту управління БпЛА противника у районі населеного пункту Стрілеча Харківської області.
Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.
"Сили оборони продовжують вживати заходів для зниження наступального потенціалу російських окупантів і припинення збройної агресії Росії проти України", - наголосили в Генштабі.
Раніше Сили безпілотних систем ЗСУ також повідомили про ураження об’єкта російської ФСБ.