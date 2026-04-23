ЦПД: Росія влаштовує шоу в Маріупольському драмтеатрі для медійників із Азії, Африки та Латинської Америки

Китайська співачка виконала “катюшу” на руїнах драмтеатру в Маріуполі

Росія влаштувала чергове пропагандистське шоу, привізши до окупованого Маріуполя групу лояльних до кремля медійників переважно із країн Азії, Африки та Латинської Америки.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Головним пунктом екскурсії став Маріупольський драмтеатр.

“Цей пул іноземців, з яких кремль ліпить образ “незалежних голосів за кордоном”, діє за чітким сценарієм: вони захоплено описують розкішний інтер’єр театру, хвалять темпи російської “відбудови” та розповідають, як місто нібито “ожило””, – зазначили у ЦПД.

У Центрі зазначають нагадують, що театр – це місце воєнного злочину і масового вбивства людей, яке російські військові здійснили 16 березня 2022 року.

“Через залучення іноземних журналістів держава-агресор намагається навʼязати альтернативну реальність для аудиторії, яка менше знайома з деталями воєнних злочинів РФ проти України”, – йдеться у пресрелізі.

Підкреслюється, що фокус медійного висвітлення на “відбудові” є цинічною спробою Кремля стерти памʼять про загибель сотень цивільних людей внаслідок російського авіаудару по будівлі театру.