Головне за ніч та ранок четверга, 23 квітня: атака на Дніпро, майже 160 боєзіткнень, удари по залізниці на Житомирщині

У ніч на 23 квітня росіяни завдали удару по Дніпру з використанням безпілотників. Троє людей загинули.

Близько десятка БПЛА заходили на місто з південного напрямку.

Станом на 08:09 було відомо про 10 поранених людей. Четверо госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Серед поранених є діти.

За інформацією від очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжі, у різних районах містах була пошкоджена житлова забудова. В одній із багатоповерхівок внаслідок влучання зайнялася пожежа.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 159 боїв.

Найбільше - на Костянтинівському (20) та Покровському (36) напрямках.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 16 атак окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Гірке, Залізничне, Зелене, Староукраїнка та Цвіткове.

Сили оборони уразили шість районів зосередження живої сили та техніки противника, три пункти управління і одну ворожу гармату.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1100 солдатів, 3 танки, 5 бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем, 3 РСЗВ та систему ППО. Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ складають близько 1 322 550 осіб.

Росія атакувала транспортну інфраструктуру в Житомирській області. Загинула жінка, повідомив голова ОВА Віталій Бунечко.

“Ворог завдав чергового підступного удару дронами по цивільній транспортній інфраструктурі Житомирщини. На жаль, наразі відомо про одну жінку, що загинула внаслідок атаки. На місці працюють рятувальники, ремонтні бригади та правоохоронні органи”, – сказав він.

Удари по залізниці Росія проводить регулярно. Внаслідок цих атак гинуть люди: як пасажири, так і працівники залізниці.

У ніч на 23 квітня, починаючи з 18:00, Росія атакувала Україну 155 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема реактивними), Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ. Близько 100 із них – "шахеди".

За даними Повітряних сил станом на 8:00, захисники збили або подавили 139 дронів на півночі, півдні і сході країни. Зафіксовано влучання 11 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих на 4 локаціях.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN визнав, що війна на Близькому Сході загальмувала мирний процес щодо нашої держави.

За словами Зеленського, існує високий ризик, пов'язаний з переконанням деяких союзників, що продовження переговорів між Україною і Росією за посередництва США має відбуватися вже після завершення війни проти Ірану. Президент заявив, що викликом стало залучення радника Трампа Стіва Віткоффа та зятя господаря Білого дому Джареда Кушнера одночасно до розв'язання двох конфліктів. Як наслідок, фокус Вашингтона було зміщено з війни в Україні на протистояння з Іраном.

Зеленський нагадав, що Україна не може чекати, адже продовжує боротися з окупантами і переживає велику трагедію. Глава держави закликав шукати шляхи паралельно працювати над завершення обох війн.

Сьогодні, 23 квітня, починаючи з 2 години відновився транзит нафти до Словаччини відремонтованим нафтопроводом "Дружба". Про це повідомила міністерка енергетики Деніса Сакова в Facebook.

За її словами, прийом нафти "проводиться відповідно до затвердженого плану". З України нафта йде до нафтоналивного транспортера Transpetrol, пише Aktuality.

Транзит російської нафти до Словаччини та Угорщини був зупинений з 27 січня – дня удару Росії по нафтопроводу.

У четвер вранці до України із неоголошеним візитом приїхав принц Гаррі, щоб нагадати світу про війну Росії проти України на тлі зміщення міжнародної уваги до Близького Сходу. Він прибув потягом на київський вокзал із Польщі.

Як пише ITV News, принц Гаррі планує виступити на безпековій конференції, а також ознайомитися із роботою організації The HALO Trust, яка займається розмінуванням.

«Добре знову бути в Україні», – сказав він після прибуття, і повідомив виданню, що хоче нагадати людям «вдома і в усьому світі, з чим стикається Україна, і підтримати тих, хто щодня робить надзвичайну роботу в дуже складних умовах».

Тримаймося!