​Вчора оборонці ліквідували 1100 окупантів

Упродовж доби російська армія втратила 1100 солдатів, 3 танки, 5 бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем, 3 РСЗВ та систему ППО.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.04.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 322 550 (+1 100) осіб
- танків – 11 888 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 24 441 (+5) од.
- артилерійських систем – 40 574 (+58) од.
- РСЗВ – 1 752 (+3) од.
- засоби ППО – 1 351 (+1) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+0) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 253 430 (+1 941) од.
- крилаті ракети – 4 549 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 91 127 (+202) од.
- спеціальна техніка – 4 134 (+2) од.
Дані уточнюються.