ГоловнаСуспільствоВійна

​Вчора оборонці ліквідували 1100 окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ складають близько 1 322 550 осіб. 

​Вчора оборонці ліквідували 1100 окупантів
Підрив авто із окупантами на ТОТ Херсонщини, ілюстративне фото
Фото: Скріншот відео ГУР

Упродовж доби російська армія втратила 1100 солдатів, 3 танки, 5 бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем, 3 РСЗВ та систему ППО.

Про це повідомив Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.04.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 322 550 (+1 100) осіб 
  • танків – 11 888 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 24 441 (+5) од.
  • артилерійських систем – 40 574 (+58) од.
  • РСЗВ – 1 752 (+3) од.
  • засоби ППО – 1 351 (+1) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 350 (+0) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 253 430 (+1 941) од.
  • крилаті ракети – 4 549 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 91 127 (+202) од.
  • спеціальна техніка – 4 134 (+2) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

