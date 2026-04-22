Головне за середу, 22 квітня: майже 130 боєзіткнень, схвалення ЄС кредиту Україні, військова стратегія Німеччини

Бойові дії на Донеччині, 127 бойових зіткнень, ворожі обстріли, нова дискусія в межах спільного проєкту LB.ua та EFI Group "Нова країна", аварія з автобусом українців у Болгарії. Яким запам’ятається 1519-й день повномасштабної війни.

Угорщина зняла вето з надання Україні першого траншу кредиту від Євроосюзу на 90 млрд євро. Кіпр, який головує в ЄС, підтвердив, що посли країни ЄС попередньо схвалили надання позики, повідомляє The Guardian.

Також блок попередньо дав згоду на новий, 20-й пакет санкцій.

Оголошення про припинення блокування кредиту послідувало за інформацією про те, що від завтра Україна відновить транзит нафти трубопроводом "Дружба".

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 22 квітня відбулося 127 бойових зіткнень.

Найбільше боїв зафіксовано на Покровському напрямку - 30.

Сили оборони відбили 17 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Олександро-Шультиного, Іванопілля та Іллінівки.

На підконтрольній Україні території нині проживають 29 мільйонів українців. І це майже на мільйон менше, ніж рік тому, говорить директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України Елла Лібанова. Отже, населення країни продовжує скорочуватися. Причин багато, наслідків - ще більше. Саме їх, а також вплив на ринок праці та можливу трудову міграцію, ми обговорювали на дискусії “Українське суспільство 2026: демографія, міграція, ринок праці”, що проходила в межах спільного проєкту LB.ua та EFI Group "Нова країна".

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у середу, 22 квітня, представив у Берліні комплексну концепцію військової оборони країни за нових безпекових умов, передає DW.

Документ включає в себе першу в історії Німеччини військову стратегію та план розвитку збройних сил з описом їхньої структури та складу. Деталі обох документів засекречено.

Пісторіус попередив про загрозу з боку Росії під керівництвом Путіна. "Росія шляхом переозброєння готується до військового протистояння з НАТО і розглядає застосування військової сили як законний інструмент просування своїх інтересів", – зазначив міністр.

У Болгарії неподалік турецького кордону сталася аварія, внаслідок якої загинули двоє людей, ще 16 були травмовані. Усі потерпілі є українцями, повідомляє Novinite.com.

Інцидент стався на дорозі Бургас – Малко-Тирново. Автобус, що віз 37 пасажирів і двох водіїв (усі – українці), зупинився через брак пального. Пасажири вийшли з транспорту й стояли позаду автобусу, а той несподівано почав рух. Місцева влада повідомила, що автомобіль врізався в групу людей і скотився на узбіччя.

Команди невідкладної допомоги доставили шістьох потерпілих до лікарень у Бургасі. Ще десять людей були госпіталізовані в Малко-Тирново.

Автобус віз пасажирів в рамках подорожі з Туреччини. Серед туристів були біженці, що мешкали в Бургасі. Серед потерпілих є діти. Водія допитує поліція.

71 делегат із 29 країн Європи підписав спільну письмову заяву про те, що Росія не має бути допущена до Венеціанської бієнале.

Про це повідомила заступниця голови Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики, членкиня постійної делегації у ПАРЄ Євгенія Кравчук.

"У зверненні прямо сказано: рішення дозволити Росії відкрити свій павільйон у 2026 році суперечить базовим цінностям Ради Європи: демократії, правам людини та верховенству права. Культура не може ставати інструментом легітимізації держави, яка веде агресивну війну", – написала депутатка на своїй фейсбук-сторінці.

