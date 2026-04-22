В четвер в Україні прогнозують дощ, сильний вітер та заморозки

Заморозки збережуться аж до 25 квітня.

Фото: ДСНС

В четвер, 23 квітня в Україні очікується дощ, пориви вітру до 15-20 м/с, в більшості областей заморозки.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

"Дощитиме з помірною інтенсивністю майже по всій країні, лише на заході очікуємо на невеликий дощ. Північно-західний вітер що рухатиметься зі швидкістю 7-12 м/с вночі у західних та північних областях, вдень вже по всій Україні посилюватиметься до 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

 Температура повітря підніметься до  +6..+11°, на північному сході денні максимуми сягатимуть 4-9° тепла. На півдні та крайньому заході повітря прогріватиметься до 12..17 градусів.

На Київщині та в Києві хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень дощ. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

По області вночі 1-6° тепла, вдень 6-11°; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 7-9°.

23 квітня вночі у західних та північних областях, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с.

Вночі 24 квітня в Київській, Черкаській, Чернігівській, Сумській,Полтавській та Харківській областях в повітрі заморозки 0-3°. На решті території на поверхні ґрунту заморозки 0-5° 

Вночі 25 квітня в Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях в повітрі заморозки 0-3°. На решті території, крім заходу, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°.

