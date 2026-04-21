В середу в більшості областей України очікуються заморозки

В східних областях прогнозують дощ, в Карпатах - мокрий сніг.

Погода в Україні на 22 квітня

В середу, 22 квітня, на територію України продовжить надходити холодне повітря, тому вночі в більшості областей очікуються заморозки, вдень повітря прогріється до 13° тепла.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Без опадів, лише на сході країни помірний дощ, вдень в Карпатах невеликий дощ та мокрий сніг.Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Вночі в повітрі заморозки 0-3°, у більшості південних областей температура 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень в Україні 8-13° тепла, в Карпатах 3-8°.

На Київщині та в Києві.Мінлива хмарність. Без опадів.Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

По області вночі заморозки 0-3°; температура вдень 8-13° тепла; у Києві вночі 1-3° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°, вдень 10-12° тепла.