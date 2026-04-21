Глава МЗС про роботу нафтопроводу «Дружба»: Ми отримали звернення від ЄС щодо відновлення транзиту

Україна отримала звернення від ЄС щодо відновлення транзиту нафтопроводом «Дружба».

Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга на зустрічі з журналістами, передає кореспондент LB.ua.

«Ми всі свої підтвердження дали. Є дата, є відремонтована інфраструктура. Тут я хочу дуже обережним бути, тому що я вважаю, що найголовніша, штучно створена перепона, угорська, теж знята. Зараз нам треба спільно піти далі, для того, щоб Україна отримала, з одного боку, кредит (від ЄС в розмірі 90 млрд євро). Ми теж отримали звернення від Європейського Союзу щодо відновлення транзиту», - сказав міністр.

Він нагадав, що європейська енергетична стратегія передбачена до кінця 2027-го року.