«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ВідеоУ Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Глава МЗС про роботу нафтопроводу «Дружба»: Ми отримали звернення від ЄС щодо відновлення транзиту

"Найголовніша, штучно створена перепона, угорська, теж знята", - сказав міністр.

Глава МЗС про роботу нафтопроводу «Дружба»: Ми отримали звернення від ЄС щодо відновлення транзиту
керівник МЗС України Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Україна отримала звернення від ЄС щодо відновлення транзиту нафтопроводом «Дружба».

Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга на зустрічі з журналістами, передає кореспондент LB.ua.

«Ми всі свої підтвердження дали. Є дата, є відремонтована інфраструктура. Тут я хочу дуже обережним бути, тому що я вважаю, що найголовніша, штучно створена перепона, угорська, теж знята. Зараз нам треба спільно піти далі, для того, щоб Україна отримала, з одного боку, кредит (від ЄС в розмірі 90 млрд євро). Ми теж отримали звернення від Європейського Союзу щодо відновлення транзиту», - сказав міністр.

Він нагадав, що європейська енергетична стратегія передбачена до кінця 2027-го року.

  • Відповідно до планів Єврокомісії, Єс має повністю відмовитися від російського газу до 2027 року. Перший етап стратегії передбачає заборону на укладання нових контрактів на купівлю російського газу, а також на спотові закупівлі — вони становлять близько третини нинішнього імпорту. 
  • Другий етап — повна відмова від довгострокових контрактів на постачання трубопровідного та скрапленого газу з РФ. Для цього і існує перехідний період до кінця 2027 року, щоб країни-члени встигли знайти альтернативні джерела постачання.
  • Угорщина і Словаччина все ще активно використовують російську нафту, яка транспортується через "Дружбу".
  • 21 квітня Володимир Зеленський заявив, що Україна 2виконала ремонтні роботи на ділянці нафтопроводу «Дружба», що була пошкоджена російським ударом. Нафтопровід може відновити функціонування. Хоча ніхто зараз не здатен гарантувати, що російські удари по інфраструктурі нафтопроводу не повторяться, наші фахівці забезпечили базові умови для поновлення роботи системи трубопроводу та обладнання".
