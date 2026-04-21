Глава МЗС про роботу нафтопроводу «Дружба»: Ми отримали звернення від ЄС щодо відновлення транзиту

Україна отримала звернення від ЄС щодо відновлення транзиту нафтопроводом «Дружба».
Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга на зустрічі з журналістами, передає кореспондент LB.ua.
«Ми всі свої підтвердження дали. Є дата, є відремонтована інфраструктура. Тут я хочу дуже обережним бути, тому що я вважаю, що найголовніша, штучно створена перепона, угорська, теж знята. Зараз нам треба спільно піти далі, для того, щоб Україна отримала, з одного боку, кредит (від ЄС в розмірі 90 млрд євро). Ми теж отримали звернення від Європейського Союзу щодо відновлення транзиту», - сказав міністр.
Він нагадав, що європейська енергетична стратегія передбачена до кінця 2027-го року.
- Відповідно до планів Єврокомісії, Єс має повністю відмовитися від російського газу до 2027 року. Перший етап стратегії передбачає заборону на укладання нових контрактів на купівлю російського газу, а також на спотові закупівлі — вони становлять близько третини нинішнього імпорту.
- Другий етап — повна відмова від довгострокових контрактів на постачання трубопровідного та скрапленого газу з РФ. Для цього і існує перехідний період до кінця 2027 року, щоб країни-члени встигли знайти альтернативні джерела постачання.
- Угорщина і Словаччина все ще активно використовують російську нафту, яка транспортується через "Дружбу".
- 21 квітня Володимир Зеленський заявив, що Україна 2виконала ремонтні роботи на ділянці нафтопроводу «Дружба», що була пошкоджена російським ударом. Нафтопровід може відновити функціонування. Хоча ніхто зараз не здатен гарантувати, що російські удари по інфраструктурі нафтопроводу не повторяться, наші фахівці забезпечили базові умови для поновлення роботи системи трубопроводу та обладнання".