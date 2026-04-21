Начальника внутрішнього контролю Львівської митниці відсторонили після розслідування про статки

Керівництво Львівської митниці порушило дисциплінарне провадження щодо начальника відділу внутрішнього контролю.

Про це повідомила Державна митна служба.

На час перевірки посадовця, який за своїми обов'язками мав би виявляти корупцію серед колег, відсторонили від виконання службових обов’язків.

«Інтерфакс-Україна» пише, що приводом для цього стало розслідування проєкту «Хапуга.UA», у якому журналісти викрили ймовірну невідповідність способу життя митника його офіційним доходам. Зокрема, Юрія Пшеничного зафіксували за кермом автомобіля Skoda Octavia з підробленими номерними знаками. Коли посадовця зупинили патрульні, він не зміг пояснити, чому на авто встановлені номери, що належать іншому транспортному засобу.

Крім того, розслідувачі встановили, що митник регулярно виїжджає з елітного маєтку в місті Дубляни. Ця нерухомість записана на його колишню цивільну дружину, проте не вказана в декларації посадовця. Сам Пшеничний запевняє, що мешкає у скромному дачному будинку матері. Журналісти також задокументували, як за митником до приватного будинку приїжджав службовий мікроавтобус Mercedes Vito та ще один автомобіль, зареєстрований на родину іншого співробітника митниці.

Державна митна служба України пообіцяла, що перевірка буде об’єктивною та неупередженою. У відомстві наголосили на дотриманні принципів доброчесності і прозорості в діяльності митних органів. Наразі триває збір матеріалів.