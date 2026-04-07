Колишнього керівника суду на Сумщині засудили до 8 років тюрми за хабарництво

Посадовець вимагав у місцевого підприємця $26 600.

Колишнього керівника суду на Сумщині засудили до 8 років тюрми за хабарництво
Фото: Судова влада

Ексголову Господарського суду Сумської області засудили до 8,5 років позбавлення волі за хабарництво. 

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Слідство встановило, що посадовець вимагав у місцевого підприємця $26 600. За ці кошти він обіцяв посприяти у вирішенні земельного питання. На момент викриття зловмисник очолював суд, а наразі обіймає посаду судді.

Експосадовця визнали винним в отриманні хабаря в особливо великому розмірі. Окрім основного терміну ув'язнення, колишньому голові суду на три роки заборонили обіймати суддівські посади. Також вирок передбачає повну конфіскацію майна, що належить засудженому.

