Правоохоронці викрили схему незаконних виплат військовим на понад 9 млн грн

Правоохоронці викрили групу військовослужбовців, які зловживали службовим становищем для отримання незаконних виплат на понад 9 млн грн.

Про це повідомляє Нацполіція України.

Викрили злочинну схему оперативники управління стратегічних розслідувань в Донецькій області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями.

Зазначається, що службові особи підрозділу Сил оборони вносили завідомо неправдиві дані до офіційної документації про нібито участь окремих військовослужбовців у бойових діях. Насправді ці особи на час внесення даних перебували в тилу.

Фото: Нацполіція України

На основі підроблених документів здійснювалося незаконне нарахування додаткових виплат, що сягали до 100 тис. грн щомісяця на кожного «учасника» бойових дій. Загальна сума збитків держави перевищила 9,3 млн грн.

Фото: Нацполіція України

У межах досудового розслідування встановлено причетність до злочину командира підрозділу, його заступника, начальника штабу та інших посадових осіб.

Детективи Бюро економічної безпеки повідомили про підозру 8 військовослужбовцям. Їхні дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Фото: Нацполіція України

Заходи з викриття проводилися за участю працівників Управління оперативної підтримки Головного управління БЕБ спільно з ВКР СБУ. Процесуальне керівництво здійснює Донецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.