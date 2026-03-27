ГоловнаПраво

Правоохоронці викрили схему незаконних виплат військовим на понад 9 млн грн

Детективи БЕБ повідомили про підозру 8 військовослужбовцям.

Фото: Нацполіція України

Правоохоронці викрили групу військовослужбовців, які зловживали службовим становищем для отримання незаконних виплат на понад 9 млн грн.

Про це повідомляє Нацполіція України.

Викрили злочинну схему оперативники управління стратегічних розслідувань в Донецькій області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями.  

Зазначається, що службові особи підрозділу Сил оборони вносили завідомо неправдиві дані до офіційної документації про нібито участь окремих військовослужбовців у бойових діях. Насправді ці особи на час внесення даних перебували в тилу.

На основі підроблених документів здійснювалося незаконне нарахування додаткових виплат, що сягали до 100 тис. грн щомісяця на кожного «учасника» бойових дій. Загальна сума збитків держави перевищила 9,3 млн грн.

У межах досудового розслідування встановлено причетність до злочину командира підрозділу, його заступника, начальника штабу та інших посадових осіб. 

Детективи Бюро економічної безпеки повідомили про підозру 8 військовослужбовцям. Їхні дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Заходи з викриття проводилися за участю працівників Управління оперативної підтримки Головного управління БЕБ спільно з ВКР СБУ. Процесуальне керівництво здійснює Донецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies