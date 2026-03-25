Засідання у справі про вбивство на фунікулері

Київський апеляційний суд підтвердив законність вироку Артему Косову – довічне позбавлення волі за вбивство 16-річного Максима Матерухіна.

Про це повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко.

Суд відхилив скаргу захисту щодо перекваліфікації злочину на вбивство через необережність.

Повторно досліджені докази підтвердили, що конфлікт був спровокований обвинуваченим, його дії мали агресивний та хуліганський характер, а тілесні ушкодження потерпілого – наслідок дій Артема Косова.

Встановлено, що під час подій на території Київського фунікулера ні Максим Матерухін, ні його друзі не ображали чи принижували Артема Косова чи інших присутніх.

"При цьому статус військовослужбовця УДО та стан алкогольного і наркотичного сп’яніння лише підвищують ступінь відповідальності перед суспільством", - заявив Генпрокурор