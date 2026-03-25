ГоловнаПраво

Вбивство на фунікулері: апеляційний суд залишив у силі вирок про довічне ув'язнення вбивці

Апеляційну скаргу захисту щодо перекваліфікації злочину на вбивство через необережність відхилили.

Засідання у справі про вбивство на фунікулері
Фото: Руслан Кравченко

Київський апеляційний суд підтвердив законність вироку Артему Косову – довічне позбавлення волі за вбивство 16-річного Максима Матерухіна. 

Про це повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко.

Суд відхилив скаргу захисту  щодо перекваліфікації злочину на вбивство через необережність.

Повторно досліджені докази підтвердили, що конфлікт був спровокований обвинуваченим, його дії мали агресивний та хуліганський характер, а тілесні ушкодження потерпілого – наслідок дій Артема Косова. 

Встановлено, що під час подій на території Київського фунікулера ні Максим Матерухін, ні його друзі не ображали чи принижували Артема Косова чи інших присутніх. 

"При цьому статус військовослужбовця УДО та стан алкогольного і наркотичного сп’яніння лише підвищують ступінь відповідальності перед суспільством", - заявив Генпрокурор

  • 7 квітня 2024 року на верхній станції столичного фунікулера працівник правоохоронного органу, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, спровокував конфлікт з групою підлітків.
  • Після виходу з вагону, дочекавшись неповнолітнього, підозрюваний штовхнув його. Внаслідок падіння потерпілий розбив головою скло та отримав смертельний поріз шиї, від якого помер до приїзду лікарів.
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies