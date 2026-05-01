Євросоюз призупинив фінансування Сербії

Це пов’язано із відходом від європейських норм у судовій системі цієї країни.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос повідомила, що Європейський Союз тимчасово заморозив виплати Сербії з європейського фонду розвитку через ситуацію в її судовій системі.

Про це вона сказала під час лекції у швейцарському Фрібурі в четвер, 30 квітня, передає DW.

«Наразі ми призупинили виплати Сербії з фонду розвитку, оскільки в країні спостерігається відхід від європейських норм у судовій системі», — пояснила Кос.

Вона додала, що фінансування Сербії не буде відновлено, доки Белград не виправить цю ситуацію.

Раніше Єврокомісія розмірковувала над тим, щоб позбавити Сербію до 1,5 млрд євро коштів ЄС через демократичний відкат країни та тісні зв’язки Сербії з Росією.

У 2014 році Сербія розпочала переговори про вступ до Євросоюзу, у зв’язку з чим отримала право на фінансову допомогу для реалізації правових реформ.