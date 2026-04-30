Уряд Британії виділить 34 млн доларів на боротьбу з антисемітизмом, після збройного нападу на євреїв у Лондоні

Також у країні підвищили рівень терористичної загрози.

Британський уряд пообіцяв виділити близько 34 мільйонів доларів на боротьбу з антисемітизмом. Таке рішення оголосили після того, як двоє представників єврейської громади отримали ножові поранення серед білого дня на півночі Лондона у єврейському районі Голдерс-Грін.

Про це пише CBS.

Нове фінансування буде спрямовано на додаткові поліцейські патрулі та охорону навколо синагог, громадських центрів і шкіл, а законодавство для їх впровадження мають ухвалити впродовж наступних кількох тижнів.

Голдерс-Грін вже давно є центром британської єврейської громади, яка налічує близько 300 000 осіб.

Напад стався після серії інцидентів протягом останнього місяця щодо єврейських громад. Зокрема, підпал, в результаті якого було знищено кілька машин швидкої допомоги, що належали волонтерській єврейській медичній організації.Також були скоєні підпали двох синагог у північному Лондоні.

У Великій Британії підвищили рівень терористичної загрози після інциденту. Про це повідомляє Sky News.

«Сьогодні рівень національної загрози підвищено до «серйозного», що означає, що теракт вважається дуже ймовірним», - заявила глава МВС Великої Британії Шабана Махмуд .

У Лондоні 29 квітня чоловік напав з ножем на чоловіків у єврейській громаді. На одного з них здійснили напад біля магазину, на іншого – біля синагоги, пише BBC. Поліція сказала, що підозрюваний має історію "серйозного насильства та проблем з ментальним здоров'ям", додає The Times.