ГоловнаСвіт

Уряд Британії виділить 34 млн доларів на боротьбу з антисемітизмом, після збройного нападу на євреїв у Лондоні

Також у країні підвищили рівень терористичної загрози.

Британський уряд пообіцяв виділити близько 34 мільйонів доларів на боротьбу з антисемітизмом. Таке рішення оголосили після того, як двоє представників єврейської громади отримали ножові поранення серед білого дня на півночі Лондона у єврейському районі Голдерс-Грін.

Про це пише CBS.

Нове фінансування буде спрямовано на додаткові поліцейські патрулі та охорону навколо синагог, громадських центрів і шкіл, а законодавство для їх впровадження мають ухвалити впродовж наступних кількох тижнів.

Голдерс-Грін вже давно є центром британської єврейської громади, яка налічує близько 300 000 осіб.

Напад стався після серії інцидентів протягом останнього місяця щодо єврейських громад. Зокрема, підпал, в результаті якого було знищено кілька машин швидкої допомоги, що належали волонтерській єврейській медичній організації.Також були скоєні підпали двох синагог у північному Лондоні.

У Великій Британії підвищили рівень терористичної загрози після інциденту. Про це повідомляє Sky News.

«Сьогодні рівень національної загрози підвищено до «серйозного», що означає, що теракт вважається дуже ймовірним», - заявила глава МВС Великої Британії Шабана Махмуд .

  • У Лондоні 29 квітня чоловік напав з ножем на чоловіків у єврейській громаді. На одного з них здійснили напад біля магазину, на іншого – біля синагоги, пише BBC. Поліція сказала, що підозрюваний має історію "серйозного насильства та проблем з ментальним здоров'ям", додає The Times. 
  • Нападника вдалося заарештувати. У поліції повідомили, що під час затримання той намагався вдарити ножем поліцейських. Підозрюваним є народжений у Сомалі громадянин Великої Британії. Відповідальність за напад взяло угруповання Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia, що пов'язане з іранським режимом. 
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies