УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
ГоловнаСвіт

У Нідерландах – масштабні пожежі на військових полігонах

Країна хоче залучити міжнародну допомогу, аби загасити полум’я, оскільки не вистачає ресурсів.

Фото: NOS

У Нідерландах за останню добу зафіксували щонайменше п’ять масштабних лісових пожеж, частина з яких спалахнула на військових полігонах, пише видання NOS

Найскладніша ситуація поблизу міста Верт, де вогонь охопив близько 50 гектарів лісу на об’єкті Міністерства оборони. Через загрозу довелося провести евакуцію в аеропорту Кемпен, оскільки полум’я підібралося впритул до резервуарів із гасом. Рятувальники залучили вісім спецмашин для захисту складів. Із пальним

Ще один осередок пожежі поблизу Т-Харде рятувальники досі не можуть локалізувати. Пожежна служба прогнозує, що гасіння триватиме щонайменше до кінця дня, а ліквідація наслідків займе ще більше часу. Водночас пожежа в місті Ойрсхот могла виникнути під час військових навчань. Очевидці повідомляють, що під час операції щось пішло не так, що і призвело до займання.

Через безпрецедентну кількість одночасних пожеж національна оперативна група розглядає можливість залучення міжнародної допомоги. Координатор групи зазначив, що внутрішні ресурси, зокрема, вертолітні групи, вичерпуються. Посушлива погода лише сприяє поширенню вогню, тому пожежники готуються до тривалої роботи на об’єктах.

Командувач Збройних сил Нідерландів Онно Ейхельсхайм заявив, що Міноборони поки не припинятиме військові навчання, проте вводить додаткові заходи безпеки. Зокрема, військовим заборонили використовувати піротехніку і пристрої, що генерують тепло. Королівська жандармерія вже почала розслідування, аби встановити, чи стали дії військових причиною виникнення пожеж на полігонах.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies