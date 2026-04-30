У Нідерландах за останню добу зафіксували щонайменше п’ять масштабних лісових пожеж, частина з яких спалахнула на військових полігонах, пише видання NOS.

Найскладніша ситуація поблизу міста Верт, де вогонь охопив близько 50 гектарів лісу на об’єкті Міністерства оборони. Через загрозу довелося провести евакуцію в аеропорту Кемпен, оскільки полум’я підібралося впритул до резервуарів із гасом. Рятувальники залучили вісім спецмашин для захисту складів. Із пальним

Ще один осередок пожежі поблизу Т-Харде рятувальники досі не можуть локалізувати. Пожежна служба прогнозує, що гасіння триватиме щонайменше до кінця дня, а ліквідація наслідків займе ще більше часу. Водночас пожежа в місті Ойрсхот могла виникнути під час військових навчань. Очевидці повідомляють, що під час операції щось пішло не так, що і призвело до займання.

Через безпрецедентну кількість одночасних пожеж національна оперативна група розглядає можливість залучення міжнародної допомоги. Координатор групи зазначив, що внутрішні ресурси, зокрема, вертолітні групи, вичерпуються. Посушлива погода лише сприяє поширенню вогню, тому пожежники готуються до тривалої роботи на об’єктах.

Командувач Збройних сил Нідерландів Онно Ейхельсхайм заявив, що Міноборони поки не припинятиме військові навчання, проте вводить додаткові заходи безпеки. Зокрема, військовим заборонили використовувати піротехніку і пристрої, що генерують тепло. Королівська жандармерія вже почала розслідування, аби встановити, чи стали дії військових причиною виникнення пожеж на полігонах.