В Україну завезли із Нідерландів цукерки з психотропними речовинами

нідерландські цукерки з психотропними речовинами
Фото: Держпродспоживслужба

Держпродспоживслужба попередила про виявлення небезпечної продукції, що надійшла до України з Нідерландів.

Як ідеться на сайті ДПСС, через систему швидкого оповіщення RASFF вони отримали повідомлення про наявність психоактивної речовини дельта-9-тетрагідроканабінолуу желейних жувальних цукерках. 

Постачальником продукції є компанія Multitrance/G-Trading BV, а ймовірним отримувачем в Україні вказали інтернет-магазин Uatrava.net.

Держпродспоживслужба заявила, що виявлена речовина безпосередньо впливає на центральну нервову систему. Вживання таких солодощів може призвести до зміни свідомості, серйозних порушень координації рухів і непередбачуваної поведінки.

Наразі територіальні підрозділи ДПСС отримали доручення терміново вилучити товар із обігу, а фахівці встановлюють точні шляхи імпорту і коло операторів ринку, залучених до поставок.

