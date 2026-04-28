У Мексиці захопили одного з керівника найпотужнішого злочинного угруповання

Флорес Сільва розглядався як можливий наступник лідера картелю “Нове покоління Халіско” Ель Менчо, якого вбили під час спецоперації у лютому.

У Мексиці захопили одного з керівника найпотужнішого злочинного угруповання
Фото: Mexican Secretariat of National Defense

Мексиканські військові захопили одного з керівника картелю “Нове покоління Халіско” (JNGC) Аудіаса Флореса Сільву. Про це повідомляє DW.

“Нове покоління Халіско” вважається найпотужнішим злочинним угрупованням Мексики.

Флорес, відомий як Ель Хардінеро або Садівник, розглядався як можливий наступник лідера картелю Немесіо Осегери Сервантеса (Ель Менчо), якого вбили під час спецоперації у лютому.

Сполучені Штати, які визнали JNGC терористичною організацією у 2025 році, пропонували винагороду в розмірі 5 мільйонів доларів за інформацію, яка призведе до арешту Флореса після вбивства Сервантеса.

Смерть Ель Менчо призвела до сплеску насильства з боку картелю в Мексиці, зокрема зростання кількості нападів на підприємства, підпалів автомобілів та блокування доріг. Загинуло понад 70 людей, серед них 25 членів Національної гвардії.

У заяві, опублікованій після захоплення Сільви, у ВМС Мексики заявили, що його “визнали одним із головних генераторів насильства”.

Операцію провели після 19 місяців спостереження за “цією пріоритетною ціллю” та “виконано з хірургічною точністю без жодного пострілу”. ВМС також використовували розвідувальні дані, надані владою США.

Незрозуміло, чи Флоресу пред'являть обвинувачення у Мексиці чи у США, куди його вимагають екстрадувати.

