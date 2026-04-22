У Львові припинили діяльність магазинів, які маскували збут психотропів під продаж сувенірів

У середині квітня діяльність усіх "кофішопів" львівської мережі була припинена.

Фото: Львівська обласна прокуратура

У Львові правоохоронці викрили діяльність мережі з 12 торгових точок, які офіційно працювали як магазини сувенірної продукції, але фактично – здійснювали незаконний продаж психотропних речовин. 

Про це повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

"За даними слідства, група осіб організували схему отримання прибутку від продажу психотропних речовин під прикриттям діяльності офіційних точок продажу сувенірної продукції", – ідеться у повідомленні.

Як розповідають у прокуратурі, асортимент продукції був широкий: нібито сувенірні цигарки (джойнти), напої, желейки, жуйки, цукерки, шоколад, пристрої для куріння та заправки до них.

Основною ж особливістю товару була наявність у складі деяких товарів психотропних та особливо небезпечних психотропних речовин: тетрагідраканабінолу, PVP та ADB-4en-PINACA (синтетичний препарат на основі канабіноїдів).

Загалом у Львові діяло 12 крамниць цієї мережі: 9 торгових точок у центрі міста, по одній – в районі вул. Наукової, залізничного вокзалу та на Сихові.

У цих "сувенірних крамницях" поруч з дозволеною і легальною продукцією можна було придбати і заборонену.

Наразі призначено ряд експертиз, після проведення яких буде вирішуватися питання щодо надання правової кваліфікації діям інших причетних до протиправної діяльності осіб.

