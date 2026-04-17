У Харкові судитимуть ексдепутата райради за недостовірне декларування майна на понад 31 млн грн

У Харкові до суду передано обвинувальний акт стосовно ексдепутата Харківської районної ради VIII скликання, якого підозрюють у внесенні завідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, чоловік, який у 2023 році подавав декларацію як депутат, умисно не відобразив у ній майно, кошти та фінансові зобов’язання на загальну суму понад 31,6 млн грн. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України.

Слідство встановило, що у декларації відсутні дані про автомобіль Porsche Cayenne, придбаний за 1,3 млн грн і згодом проданий за 1,4 млн грн. Також ексдепутат не задекларував позику від фізичної особи у розмірі 700 тис. євро (понад 28,7 млн грн за курсом НБУ), а також кошти на банківських рахунках і доходи у вигляді відсотків.

Загальна різниця між поданою декларацією та встановленими слідством даними перевищує 31,6 млн грн.

За інформацією правоохоронців, улітку 2025 року депутатські повноваження фігуранта були достроково припинені. У січні 2026 року його виявили в Одесі, де він тимчасово проживав, після чого йому повідомили про підозру.

У прокуратурі наголошують, що відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в суді.