Письменниця Оксана Щур розмірковує про політику пам’яті та ідею національного Пантеону в контексті перепоховання Андрія Мельника і Софії Федак-Мельник .

Є жінки, яких історія прирікає бути тінню навіть після смерті. «Тінь Дантова» – так називають Джемму Донаті, дружину Данте, яку культурна пам’ять майже повністю затінила Беатріче.

«Так, вірна тінь! А де ж її життя,

Де ж власна доля, радощі і горе?»

– Леся Українка, «Забута тінь»

Під час війни Україна буквально збирає своїх мертвих і свою історію. Повертає їх додому. Дискусії довкола побудови національного Пантеону і дочасних намірів негайно перенести до Києва на «тимчасове зберігання» видатних діячів – бурхливі; попри незавершеність обговорення відбуваються уже не лише на рівні ідей. Паралельно тривають переговори, розпочалися ексгумації та перепоховання.

Під час перепоховання Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник у Києві

У самому жесті повернення є щось зрозуміле й емоційне. Перепоховання виглядає як спроба завершити історію, символічно повернути когось додому. Але українська історія настільки незавершена у цей конкретний момент, що будь-який новий пантеон виглядає тимчасовим і відкритим до перегляду.

Врешті, що означає переносити мертвих зі старих кладовищ – у випадку Андрія Мельника і Софії Федак з Люксембургу – до міста, де щодня з’являються нові могили новітніх героїв і героїнь?

І що саме переносимо ми разом із цими постатями?

Бо складається враження, що разом із кістками та домовинами ми тягнемо із ХХ століття і старі структури пам’яті. У новий пантеон.

Є ще одна важлива суперечність. Сучасна українська культура пам’яті зараз вибудовується довкола воєнної жертви. Природно: бо країна живе в стані повномасштабної війни. Але коли цю логіку ретроспективно переносять на діячів ХХ століття і на їхні родини, виникають складні і подекуди химерні ситуації, де розмивається межа між воєнним меморіалом і національним пантеоном, змішується військове і цивільне, сучасна втрата і символічне вшанування.

Як-от свіжа історія із Софією Федак. Самим перенесенням праху та тимчасовим перепохованням на Національному військовому меморіальному кладовищі її майже автоматично звели до означення «дружини Андрія Мельника». Водночас популярні медіа почали публікувати бодай короткі оглядові тексти про її біографію – а вона, безперечно, вартує окремого фільму про галицьку еліту та життя української політичної еміграції. Якби ці екскурси підготували рік-два тому, то, можливо, дискусії про пантеон відбувалися би не над розритими могилами.

Родина Федаків належала до середовища, яке формувало український модерний проєкт ХХ століття в Галичині. Бути жінкою з такого кола означало жити всередині постійної історичної мобілізації. Софія Федак була людиною своєї епохи, а не лише тлом для видатного чоловіка. Її батько – відомий правник і меценат. Сестра Ольга вийшла заміж за Євгена Коновальця, іншого діяча української історії, котрого, мабуть, незабаром також повернуть до Києва. Можливо, теж разом із дружиною. Тут теж питання: йдеться про повернення конкретних історичних постатей, чи разом із ними до нового пантеону автоматично потрапляють і їхні родини?..

Після дискусій довкола Пантеону інтернетом прокотилася нова хвиля – цього разу про пам’ятники. Є пам’ятники, які розповідають про померлих. А є такі, що мимоволі розповідають про живих — про те, як суспільство бачить владу, велич і право на видимість. Інколи достатньо одного надгробка, щоб побачити, як працює політика пам’яті. І отже, на відміну від попереднього поховання в Люксембурзі, подружжя тепер не має спільного надгробка. Кам’яна табличка Софії Федак-Мельник стоїть збоку біля чоловікового хреста, маленька, мов прибудована.

Фото: Суспільне

Мене вразив не лише сам цей пам’ятник. Нічого нового чи надзвичайного насправді не сталося. Ця показовість немодерного жесту не створює нову нерівність, а лише робить видимою давню, стару. Навіть у смерті жінка в українській історії часто мусить залишатися поруч, а не окремо. Супутницею. Другорядною навіть у власному похованні.

І тоді — наступне питання: а чиїм є тіло після смерті? Родини? Держави? Історії? Нації, яка будує власний пантеон?

Чому Софія Федак мала бути похованою саме поруч із чоловіком у Києві – а не залишитися в Люксембурзі біля матері чи повернутися до родинного гробівця у Львові? У який момент жінка знову починає існувати в історії насамперед через близькість до «великого чоловіка»?

Можливо, саме тому дискусія довкола пам’ятників виявилася такою гострою. Бо йдеться не лише про дизайн надгробків чи фемінізм. А про те, як саме Україна зараз уявляє свою історію – і кого в цій історії досі прирікає залишатися тінню. Бо ми переглядаємо не тільки канон діячів та національну історію. Суспільство оновлює цінності. Оновлює, а не поновлює старі. А зараз так виглядає, що українська культура пам’яті значно краще уміє монументалізувати (військових) чоловіків, ніж уявляти (цивільних) жінок окремими історичними постатями.