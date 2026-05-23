На урочисте богослужіння зібралися духовенство, представники громадськості та історики.
Офіційна церемонія перепоховання відбудеться в неділю, 24 травня, на Національному військовому меморіальному кладовищі.
Останки Мельника і його дружини були ексгумовані в Люксембурзі 19 травня. 21 травня їх доставили в Україну.
- Андрій Мельник був полковником армії Української народної республіки та очолив ОУН у 1938 році після загибелі Євгена Коновальця. Перебував у польських тюрмах і німецькому концтаборі, з 1945 року жив в еміграції.
- У 1957 році Мельник запропонував створити світове об’єднання українців, на основі якого у 1967 році виник Світовий Конгрес Вільних Українців.
- Андрій Мельник помер 1964 року в німецькому Кельні й був похований у Люксембурзі, де прожив останні 18 років життя.
- За даними архівів, про смерть Мельника у Радянському Союзі дізналися з повідомлення "Радіо Свобода".