​Останки очільника ОУН Мельника і його дружини привезли до Патріаршого собору УГКЦ в Києві

Перепоховання відбудеться в неділю, 24 травня. 

Фото: Зоряна Стельмах
Сьогодні до Патріаршого собору Воскресіння Христового УГКЦ в Києві привезли останки очільника Організації українських націоналістів Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник.

На урочисте богослужіння зібралися духовенство, представники громадськості та історики.

Офіційна церемонія перепоховання відбудеться в неділю, 24 травня, на Національному військовому меморіальному кладовищі.

