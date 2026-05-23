Сьогодні до Патріаршого собору Воскресіння Христового УГКЦ в Києві привезли останки очільника Організації українських націоналістів Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник.

На урочисте богослужіння зібралися духовенство, представники громадськості та історики.

Офіційна церемонія перепоховання відбудеться в неділю, 24 травня, на Національному військовому меморіальному кладовищі.

Останки Мельника і його дружини були ексгумовані в Люксембурзі 19 травня. 21 травня їх доставили в Україну.