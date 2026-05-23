Співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях разом із військовослужбовцями 1-го окремого центру безпілотних систем Сил безпілотних систем уразили російський ешелон з паливом, а також ремотні бази противника.

"Співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях разом із військовослужбовцями 1-го окремого центру безпілотних систем СБС ЗСУ вразили черговий ворожий ешелон і резервуари з пальним, а також польові склади БК, ремонтні бази та об’єкти телекомунікаційної інфраструктури противника", – ідеться у повідомленні.

Співробітники СБУ встановлювали точні координати цілей, після чого підрозділ СБС завдавали високоточних ударів дронами "FirePoint-2" по об’єктах окупантів у тимчасово окупованих Луганську, Кадіївці, Білокуракиному, а також у Сіверськодонецькому та Сватівському районах області.

У результаті спецоперації знищено пункт дислокації особового складу ворога, ремонтну базу, де обслуговувались ворожі БпЛА, будівлю окупаційної "поліції", а також ворожу техніку та запаси пального противника.

Втрати ворога в живій силі склали понад 80 осіб убитими та пораненими. Масштабні пожежі після уражень були зафіксовані навіть супутниковими системами моніторингу.