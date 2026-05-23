Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти атакували з дрона Корабельний район Херсона та селище Українка

Троє цивільних постраждали.

Окупанти атакували з дрона Корабельний район Херсона та селище Українка
Російська армія вдарила по Зеленівці на Херсонщині

Російські окупанти дронами атакували Корабельний район Херсона та селище Українка Новоолександрівської громади.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 9:45 росіяни атакували з дрона Корабельний район Херсона. Через влучання БпЛА поранення дістали двоє чоловіків 48 та 39 років. У них – мінно-вибухові травми", – ідеться у повідомленні. 

Реклама

Наразі медики надають їм всю необхідну допомогу.

Також близько 10:30 російські окупанти вдарили з БпЛА по селу Українка Новоолександрівської громади. 

Унаслідок атаки постраждала 65-річна жінка, яка дістала вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію, а також поранення тулуба.

Нині лікарі проводять дообстеження і надають потерпілій медичну допомогу.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies