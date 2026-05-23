Окупанти атакували з дрона Корабельний район Херсона та селище Українка

Російська армія вдарила по Зеленівці на Херсонщині

Російські окупанти дронами атакували Корабельний район Херсона та селище Українка Новоолександрівської громади.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 9:45 росіяни атакували з дрона Корабельний район Херсона. Через влучання БпЛА поранення дістали двоє чоловіків 48 та 39 років. У них – мінно-вибухові травми", – ідеться у повідомленні.

Наразі медики надають їм всю необхідну допомогу.

Також близько 10:30 російські окупанти вдарили з БпЛА по селу Українка Новоолександрівської громади.

Унаслідок атаки постраждала 65-річна жінка, яка дістала вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію, а також поранення тулуба.

Нині лікарі проводять дообстеження і надають потерпілій медичну допомогу.