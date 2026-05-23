Окупанти атакували з дрона Корабельний район Херсона та селище Українка

Російські окупанти дронами атакували Корабельний район Херсона та селище Українка Новоолександрівської громади.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Близько 9:45 росіяни атакували з дрона Корабельний район Херсона. Через влучання БпЛА поранення дістали двоє чоловіків 48 та 39 років. У них – мінно-вибухові травми", – ідеться у повідомленні.
Наразі медики надають їм всю необхідну допомогу.
Також близько 10:30 російські окупанти вдарили з БпЛА по селу Українка Новоолександрівської громади.
Унаслідок атаки постраждала 65-річна жінка, яка дістала вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію, а також поранення тулуба.
Нині лікарі проводять дообстеження і надають потерпілій медичну допомогу.
- Російський дрон атакував цивільне авто у Центральному районі Херсона. Унаслідок атаки 62-річний водій дістав контузію і травми.