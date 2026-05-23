З лінії фронту на Донеччині евакуйовано 337 людей, з них – 32 дитини

З лінії фронту на Донеччині евакуйовано 337 людей, з них – 32 дитини
наслідки російських обстрілів
Фото: Вадим Філашкін

За добу з лінії фронту Донецької області вдалося евакуювати 337 людей, з них – 32 дитини. Ворог продовжує обстрілювати підконтрольні Україні території Донеччини.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Всього за добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 337 людей, у тому числі 32 дитини", – ідеться у повідомленні.

У Миколаївці Краматорського району пошкоджено багатоповерхівку та технічні приміщення, в Оріхуватці зруйновано 2 будинки, у Райгородку пошкоджено приватний будинок. 

У Краматорську поранено 4 людини, ще 2 – у Малотаранівці. В Олександрівці пошкоджено адмінбудівлю та 2 автівки. У Дружківці поранено людину, пошкоджено багатоповерхівку і 2 приватні будинки.

У Різниківці Сіверської громади Бахмутського району пошкоджено приватні будинки.

