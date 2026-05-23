Сибіга: Україна отримала нові внески до програми PURL після зустрічі глав МЗС НАТО

Андрій Сибіга і Марк Рютте перед міністерською зустріччю НАТО

Під час зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у шведському Гельсінгборзі Україна отримала нові зобов’язання від партнерів щодо внесків до ініціативи PURL.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, пише Укрінформ.

За словами глави МЗС, одним із ключових завдань української делегації, поставлених президентом України Володимиром Зеленським, було посилення та розвиток програми PURL.

Сибіга наголосив: ця ініціатива є критично важливою для України, адже передбачає закупівлю американських озброєнь, необхідних для захисту від російських балістичних ударів.

"За підсумками переговорів маємо нові зобов’язання щодо внесків. Конкретні суми та країни поки не розкриваю – відповідні оголошення будуть пізніше. Крім того, вдалося розблокувати ще одне джерело фінансування, що дозволить покрити додаткову частину потреб у межах PURL", – зазначив міністр.

Глава української дипломатії додав, що через масштаб російського терору робота над наповненням програми триває, а Україна й надалі закликає союзників підтримувати цю ініціативу.

Також Андрій Сибіга подякував державам-партнерам за внески до PURL: НАТО – за адміністрування програми, генеральному секретарю Альянсу Марку Рютте – за підтримку та роботу над її наповненням.

Програма PURL передбачає закупівлю озброєння виробництва США за кошти країн НАТО та інших союзників для потреб ЗСУ.