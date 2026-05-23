Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
ГоловнаСуспільствоВійна

Сибіга: Україна отримала нові внески до програми PURL після зустрічі глав МЗС НАТО

Робота над наповненням програми триває.

Сибіга: Україна отримала нові внески до програми PURL після зустрічі глав МЗС НАТО
Андрій Сибіга і Марк Рютте перед міністерською зустріччю НАТО
Фото: Х/Andrii Sybiha

Під час зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у шведському Гельсінгборзі Україна отримала нові зобов’язання від партнерів щодо внесків до ініціативи PURL. 

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, пише Укрінформ.

За словами глави МЗС, одним із ключових завдань української делегації, поставлених президентом України Володимиром Зеленським, було посилення та розвиток програми PURL.

Реклама

Сибіга наголосив: ця ініціатива є критично важливою для України, адже передбачає закупівлю американських озброєнь, необхідних для захисту від російських балістичних ударів.

"За підсумками переговорів маємо нові зобов’язання щодо внесків. Конкретні суми та країни поки не розкриваю – відповідні оголошення будуть пізніше. Крім того, вдалося розблокувати ще одне джерело фінансування, що дозволить покрити додаткову частину потреб у межах PURL", – зазначив міністр.

Глава української дипломатії додав, що через масштаб російського терору робота над наповненням програми триває, а Україна й надалі закликає союзників підтримувати цю ініціативу.

Також Андрій Сибіга подякував державам-партнерам за внески до PURL: НАТО – за адміністрування програми, генеральному секретарю Альянсу Марку Рютте – за підтримку та роботу над її наповненням.

  • Програма PURL передбачає закупівлю озброєння виробництва США за кошти країн НАТО та інших союзників для потреб ЗСУ. 
  • На засіданні "Рамштайну" 15 квітня кілька країн-партнерів оголосили про нові фінансові внески до PURL, які дозволять закупити додаткові американські ракети для систем ППО. Це Бельгія, Норвегія, Болгарія, Литва та Естонія.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies