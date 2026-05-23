Окупанти атакували цивільне авто на Харківщині, є жертви

Через російську атаку у Борівській громаді на Харківщині загинули і поранені троє цивільних. Окупанти атакували дроном цивільне авто.
Про це повідомляє начальник ОВА Олег Синєгубов.
Як відомо, армія РФ влучила у легковий автомобіль на дорозі Ізюм – Борова між Гороховаткою та Мирним Ізюмського району.
"Внаслідок удару загинув 48-річний чоловік. 41-річна жінка отримала поранення та померла у лікарні", – ідеться у повідомленні.
Також поранень зазнала 42-річна жінка – вона перебуває у лікарні, повідомили у прокуратурі області.
- Протягом минулої доби під російськими ударами опинилися Харків і 17 населених пунктів області.