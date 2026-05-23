Суспільство / Війна

Окупанти атакували цивільне авто на Харківщині, є жертви

Двоє людей загинули, одна – в лікарні.

Знищене авто через атаку росіян на Харківщині
Фото: Харківська облпрокуратура

Через російську атаку у Борівській громаді на Харківщині загинули і поранені троє цивільних. Окупанти атакували дроном цивільне авто.

Про це повідомляє начальник ОВА Олег Синєгубов.

Як відомо, армія РФ влучила у легковий автомобіль на дорозі Ізюм – Борова між Гороховаткою та Мирним Ізюмського району.

"Внаслідок удару загинув 48-річний чоловік. 41-річна жінка отримала поранення та померла у лікарні", – ідеться у повідомленні.

Також поранень зазнала 42-річна жінка – вона перебуває у лікарні, повідомили у прокуратурі області.

