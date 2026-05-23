На Херсонщині ворог атакував 32 населені пункти Херсонщини, є жертви

Одна людина загинула, 20 – зазнали поранень.

Фото: Херсонська МВА

Упродовж минулої доби під обстрілами РФ опинилися 32 населені пункти Херсонської області. Відомо про загиблого та поранених.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Зимівник, Комишани, Придніпровське, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Приозерне, Молодецьке, Кізомис, Токарівка, Клапая, Понятівка, Берислав, Костирка, Дудчани, Раківка, Українка, Томарине, Новорайськ, Степне, Високе, Качкарівка, Миколаївка, Монастирське, Новокаїри, Новоолександрівка, Саблуківка, Тягинка та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 8 приватних будинків.Також окупанти понівечили церкву та приватні автомобілі. 

Унаслідок російських обстрілів 1 людина загинула, ще 20 – дістали поранення. Також зі звільнених громад регіону евакуювали 4 людини. 

