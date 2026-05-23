Суспільство / Війна

Окупанти атакували дронами Полтавщину: є пошкодження

Внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Російський дрон типу Shahed
Фото: DPA

Близько опівночі 23 травня окупанти атакували Полтавщину безпілотниками. Є пошкодження.

Про це повідомила секретар Полтавської міськради Катерина Ямщикова.

Внаслідок атаки у Полтавській громаді виникла пожежа. 

"Вибуховою хвилею вибито вікна в адміністративних будівлях, а також є кілька звернень про пошкодження вікон у житловому фонді", - йдеться в повідомленні.

Інформації про поранених немає. На місці працюють профільні служби, інформація щодо пошкоджень уточнюється.

  • Армія Росії атакувала підприємства в двох районах Полтавської облалсті. Потерпілих немає. На місці удару була пожежа. 
