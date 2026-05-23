Окупанти атакували дронами Полтавщину: є пошкодження

Близько опівночі 23 травня окупанти атакували Полтавщину безпілотниками. Є пошкодження.
Про це повідомила секретар Полтавської міськради Катерина Ямщикова.
Внаслідок атаки у Полтавській громаді виникла пожежа.
"Вибуховою хвилею вибито вікна в адміністративних будівлях, а також є кілька звернень про пошкодження вікон у житловому фонді", - йдеться в повідомленні.
Інформації про поранених немає. На місці працюють профільні служби, інформація щодо пошкоджень уточнюється.
- Армія Росії атакувала підприємства в двох районах Полтавської облалсті. Потерпілих немає. На місці удару була пожежа.