На Київщині правоохоронці повідомили про підозру двом братам-близнюкам: лікарям медзакладів столиці та Миколаєва. Встановлено, що вони організували схему незаконного виїзду чоловіків за кордон під виглядом встановлення інвалідності.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, медики пропонували «вирішити питання» завдяки зв’язкам у медичних експертних комісіях. За гроші обіцяли вплинути на інших лікарів, для встановлення фіктивної групи інвалідності. Це б дозволило "клієнтам" безперешкодно виїхати за межі України під час воєнного стану.

Вартість таких послуг становила від 18 до 20 тисяч доларів США.

У березні 2026 року підозрюваний зі столиці отримав частину неправомірної вигоди - 3 тисячі доларів США. Під час передачі наступного траншу правоохоронці затримали як його, так і його спільника - брата-близнюка з Миколаєва. Під час обшуку виявили раніше отримані кошти.

Встановлюються всі обставини злочину та точна кількість осіб, які скористалися «послугами».

Підозрюваним обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави (266 тис грн).