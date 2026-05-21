На Сумщині викрили незаконне нарахування бойових виплат, які військові віддавали начальнику

На Сумщині повідомили про підозру начальнику групи по роботі з учасниками бойових дій однієї з військових частин, який, за даними слідства, незаконно нараховував підлеглим додаткову грошову винагороду за, нібито, участь в бойових діях.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

"Упродовж серпня 2024 року - лютого 2025 року підозрюваний забезпечував внесення до службових документів завідомо неправдивих відомостей щодо п’яти підлеглих військовослужбовців про нібито виконання ними бойових завдань на території Харківської та Сумської областей", - йдеться в повідомленні.

Військовослужбовцям безпідставно виплачувалась щомісячно грошова винагорода у розмірі 100 тис та 70 тис грн, хоча фактично вони не брали безпосередньої участі у бойових діях.

Отримані кошти військовослужбовці, за вказівкою підозрюваного, знімали у банкоматах та банківських відділеннях і передавали йому готівкою.

Загальна сума виплат та завданих державі збитків майже 2,6 млн грн.