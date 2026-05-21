Схему організував начальник групи по роботі з учасниками бойових дій військової частини.

Національна поліція викрила незаконну виплату військовим майже 2,6 мільйонів гривень “бойових”, йдеться у пресрелізі правоохоронців.

Протиправну схему безпідставного нарахування додаткових грошових винагород викрили оперативники Управління стратегічних розслідувань у Сумській області Нацполіції спільно зі слідчими ДБР та співробітниками СБУ.

За інформацією слідства, схему організував начальник групи по роботі з учасниками бойових дій військової частини. До протиправної діяльності, як посередників, він залучив ще кількох військовослужбовців.

Фігуранти забезпечували незаконне нарахування окремим військовослужбовцям додаткової винагороди у розмірі 100 тисяч гривень та одноразових виплат у розмірі 70 тисяч гривень за нібито безпосередню участь у бойових діях. Насправді ж ці особи не перебували в зоні бойових дій та не виконували відповідних завдань.

У результаті незаконних дій п’ятьом військовослужбовцям безпідставно нарахували майже 2,6 млн грн “бойових”.

Правоохоронці повідомили організатору схеми – ексначальнику групи військової частини про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України – зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Наразі тривають слідчі дії, встановлюються всі причетні особи та вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим фігурантам.