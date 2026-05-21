У жовтні Росія втрачала 67 окупантів на 1 кв. кілометр, а в квітні – вже 179. Федоров розповів, що цьому посприяло

Збільшенню кількості втрат ворога посприяли відключення для них Starlink і нарощування оборонцями middle strike. 

Фото: EPA/UPG

Стратегічна ціль Сил оборони – завдавати Росії щонайменше 200 втрат на кожен квадратний кілометр просування. Динаміка підтверджує, що Україні вдалося суттєво сповільнити просування ворога та поступово перехоплювати ініціативу, повідомив міністр оборони Михайло Федоров на зустрічі з журналістами про результати роботи.

У жовтні ворог втрачав 67 військових на 1 квадратний кілометр просування, в січні – 165, в лютому – 244, у березні – 254, у квітні – 179. Критичну перевагу на полі бою Україні дало відключення Starlink для росіян, що відбулося в лютому.

Вони не змогли знайти цій технології повноцінну заміну. 

“У квітні було вбито або важко поранено 35 203 російських військових – це ті, хто вже не повернуться на фронт. У березні – 35 351, у грудні – 34 544. Усі ці цифри верифіковані через систему єБали та підтверджені бойовими підрозділами”, – повідомив міністр.

Також важливим фактором серед іншого став розвиток напряму middle strike. 

“Ми почали активно закуповувати middle strike-дрони, і сьогодні це одна з головних технологічних переваг на фронті. Ми свідомо зробили ставку на цей напрям, тому й бачимо результат. Уже помітна закономірність у дашбордах: що більше знищують ворога на оперативній глибині, то менше штурмових дій відбувається на фронті”, – розповів міністр оборони. 

